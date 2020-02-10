Иран, Россия и Китай продолжат сотрудничество в военной сфере

Иран, Россия и Китай намерены продолжать сотрудничество в военной сфере и проведение совместных манёвров. Как передает Trend, об этом заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.

"Было решено, что такое сотрудничество будет продолжено. Это было важное событие. Воля и решимость трёх стран заключается в том, чтобы продолжать в будущем данное сотрудничество", - сказал посол.