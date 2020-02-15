В Иране рассказали о вероятности войны с США после смерти Сулеймани

Политика 15 февраля 2020 09:32 (UTC+04:00)
В Иране рассказали о вероятности войны с США после смерти Сулеймани

Убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани было началом конца присутствия США в регионе, а Вашингтон и Иран тогда были очень близки к войне. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу глава МИД ИРИ Мохаммад Зариф.

"Думаю, президента (США Дональда) Трампа сбили с толку, раз он поверил, что Соединенным Штатам это сойдет с рук, что это укрепит безопасность США. Все наоборот. Это начало конца США в регионе, и мы были очень близки к войне, потому что Соединенные Штаты выступили с актом агрессии против Ирана", - сказал он в эфире телеканала NBC News.

Он назвал подлой операцию по уничтожению Сулеймани не на поле боя, а "под покровом ночи с помощью дронов, когда машина везла его для выполнения мирной миссии". По словам Зарифа, ответ Ирана был пропорциональным.

"Мы хотели показать Соединенным Штатам, что они не могут унижать Иран, что действия против Ирана будут иметь последствия", - добавил глава МИД Ирана.

Он высказал мнение, что администрации США и самому Трампу не хватает информации и понимания того, что происходит в Иране.

"Важно, чтобы президент Трамп слушал советников с более существенным знанием нашего региона, а не новичков, которые не знают о нем ничего", - сказал Зариф.

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