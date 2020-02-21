В Иране начались парламентские выборы
Выборы в парламент Ирана начались в пятницу утром с открытием избирательных участков по стране. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство внутренних дел ИРИ.
Участки открылись в 08.00 по местному времени.
За 290 депутатских кресел поборются более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции, рассматривавшим претендентов на соответствие нормам.
Изначально для участия в выборах баллотировались более 15 тысяч человек, часть из них сняли свои кандидатуры, многие другие не подтвердил Совет по охране конституции. От изначальных цифр претендентов осталось меньше половины.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Италия и Азербайджан уважают и поддерживают территориальную целостность, суверенитет друг друга, неприкосновенность границ
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник неизвестному солдату в Риме (ФОТО)
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте (ФОТО)