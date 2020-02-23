Роухани прокомментировал рекордно низкую явку на парламентских выборах

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал рекордно низкую явку на выборах в парламент страны, заявив, что законодатели представляют не только 42% проголосовавших, а все население страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С момента открытия парламента одиннадцатого созыва вы будете представлять не только лишь 42% проголосовавших, а всю иранскую нацию", - заявил президент, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Ранее глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил, что на выборах проголосовали 42,57% от общего числа избирателей, что стало самым низким показателем участия населения в парламентских выборах со времен победы исламской революции в 1979 году. Кроме того, явка ранее никогда не опускалась ниже 50%.

На парламентских выборах проголосовали около 24,5 миллиона иранцев, в то время как правом голоса, по данным МВД страны, обладают 57,9 миллиона. Явка в столичном Тегеране оказалась наименьшей среди регионов страны – около 26%.