Еще один иранский парламентарий заразился коронавирусом

Глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтаба Зульнур сообщил, что заразился коронавирусом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Да, тест на коронавирус оказался положительным у меня, беспокоиться не стоит, я помещен в карантин. Дай бог, наш народ одолеет коронавирус", - сказал депутат, видео его заявления было опубликовано в Telegram-канале телерадиокомпании IRIB.

Зульнур является депутатом от Кума – города и одноименной провинции, в который на данный момент наибольший показатель случаев заражений коронавирусом.

Другой иранский парламентарий Махмуд Садеки ранее сообщил, что заразился коронавирусом.

Ранее сообщалось, что общее число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 139, из них 19 - со смертельным исходом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.