Роухани предложил провести трехстороннюю встречу по Идлибу без России

Президент Ирана предложил провести трехстороннюю встречу с участием Турции и Сирии, но без России, по сирийскому Идлибу, такое предложение Хасан Роухани сделал в субботу по телефону президенту Турции Тайипу Эрдогану.

"Принимая во внимание нашу договоренность по таким принципам, как сохранение территориальной целостности Сирии, искоренение терроризма, защита невинных, быстрое урегулирование вопроса Идлиба, на этой встрече можно устранить противоречия", - сказал Роухани, предложив проведение трехсторонней встречи Иран-Турция-Сирия.

Президенты Ирана и Турции Хасан Роухани и Тайип Эрдоган 29 февраля обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.