Зариф поблагодарил ВОЗ за помощь в борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поблагодарил Всемирную организация здравоохранения (ВОЗ) за помощь в борьбе с новым коронавирусом. Об этом, как передает Trend, министр написал на своей странице в Twitter.

"Мы признательны ВОЗ и дружественным странам за солидарность в борьбе с COVID-19, в то время как мы сталкиваемся с экономическим терроризмом со стороны США, который подвергает опасности пациентов в Иране", - написал Зариф.

Отметим, что в Иране число заражений коронавирусом составляет 1501 человек, из которых 66 умерли, 291 выздоровел.