Хасан Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани в недавнем телефонном разговоре пригласил главу российского государства Владимира Путина на саммит астанинской тройки, который скоро пройдет в Иране. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник посол Исламской республики в РФ Казем Джалаи.

"В рамках телефонного разговора президент Роухани пригласил своего коллегу Владимира Путина на астанинский саммит, который на ротационной основе скоро пройдет в Иране", - сказал посол на встрече в Совете Федерации РФ.