Хасан Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране
Президент Ирана Хасан Роухани в недавнем телефонном разговоре пригласил главу российского государства Владимира Путина на саммит астанинской тройки, который скоро пройдет в Иране. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник посол Исламской республики в РФ Казем Джалаи.
"В рамках телефонного разговора президент Роухани пригласил своего коллегу Владимира Путина на астанинский саммит, который на ротационной основе скоро пройдет в Иране", - сказал посол на встрече в Совете Федерации РФ.
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