Ирак закрыл пять пограничных переходов на границе с Ираном
БАКУ /Trend/ - Ирак временно закрыл пять пограничных переходов на границе с Ираном. Об этом, как передает в воскресенье Trend, сообщили в Таможенной администрации Ирана.
Согласно информации, пограничные переходы закрыты на неделю - до 15 марта. Данные меры приняты с целью усиления борьбы против распространения коронавируса COVID-19 и увеличения медицинского оборудования на таможне.
Отмечается, что между сторонами ведутся переговоры по скорому обеспечению таможенных пунктов медицинским оборудованием и усилению контроля. В ходе переговоров иранская сторона предложила сократить на несколько дней закрытие пограничных переходов.
(Автор: Эльнур Багышов)
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