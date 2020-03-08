Ирак закрыл пять пограничных переходов на границе с Ираном

БАКУ /Trend/ - Ирак временно закрыл пять пограничных переходов на границе с Ираном. Об этом, как передает в воскресенье Trend, сообщили в Таможенной администрации Ирана.

Согласно информации, пограничные переходы закрыты на неделю - до 15 марта. Данные меры приняты с целью усиления борьбы против распространения коронавируса COVID-19 и увеличения медицинского оборудования на таможне.

Отмечается, что между сторонами ведутся переговоры по скорому обеспечению таможенных пунктов медицинским оборудованием и усилению контроля. В ходе переговоров иранская сторона предложила сократить на несколько дней закрытие пограничных переходов.

(Автор: Эльнур Багышов)