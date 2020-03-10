Представитель ВОЗ признался в полной готовности Ирана к сдерживанию коронавируса

Иран полностью готов к сдерживанию коронавируса, заявил представитель ВОЗ Ричард Бреннан во время посещения медицинских санаторий в Иране, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сегодня во вторник вместе с группой экспертов в Иране посетили один из санаторий Организации по мобилизации медицинского общества, чтобы убедиться, что процесс обслуживания и борьбы с коронавирусом работает на самом высоком уровне.

«Наиболее важной опорой для контроля и борьбы с инфекционными заболеваниями, особенно с коронавирусом, является тесное сотрудничество между соответствующими органами и общественностью, что, к счастью, ясно видно в Иране», отметил он.

«Иран обладает значительной мощью и способностью сдерживать различные заболевания, особенно инфекционные, и хорошо продемонстрировал эту способность во времена кризисов и катастроф», - указал представитель.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 59 странах, включая Иран.