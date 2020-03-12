ВОЗ поблагодарил Иран за меры по борьбе с коронавирусом

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил благодарность Ирану, Италии и Южной Корее за меры по борьбе с новым типом коронавируса (COVID-19), передает Trend со ссылкой на IRNA.

Гебрейесус также заявил, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии. "В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", сказал он в среду на брифинге.

Он уточнил, что общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах, 90% из которых зафиксировано в 4 страны — Китай, Южная Корея, Италия и Иран.

По данным ВОЗ на 11 марта, умер 4291 заболевший.

По последним данным Минздрава Ирана на 11 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 958 человек, достигнув 9000, 2959 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 354 человек.