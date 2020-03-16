Посол: Cанкции ограничивают возможности Ирана по противодействию коронавирусу
Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что санкции США против Ирана ограничивают финансовые источники и возможности страны по противодействию коронавирусу, передает Trend со ссылкой на IRNA.
"Распространение коронавируса звонит в глобальный опасный колокол. Этот масштабный вирус уже не знает пределов и границ. Он беспощадно напал на человечество", сказал он.
"Борьба с этим разрушительным бедствием требует совместных мер со стороны мирового сообщества. Или мы все вместе потерпим поражение, или мировое сообщество, принимая благоразумные меры, нанесет поражение вирусу", добавил Джалали.
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