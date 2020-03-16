В Иране установят контроль на выездах из провинций из-за коронавируса

Власти Ирана будут устанавливать контроль над поездками граждан внутри страны из-за коронавируса при выезде из провинций, в случае необходимости будут разворачивать машины домой. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент Ирана Хасан Роухани.

Подобное решение принято за несколько дней до нового года (Ноуруз), который отмечается в стране 20 марта - ближе к празднику и во время него, как правило, увеличивается число междугородних поездок.

"Министерство здравоохранения и МВД согласовали один план, который, надеюсь, будет действовать с завтрашнего дня - на выездах из различных провинций, на шоссейных дорогах будет проводиться контроль населения – измерение температуры", - сообщил Роухани по итогам заседания штаба по борьбе с коронавирусом.

В определенных случаях, отметил президент, лица будут направлены в карантин домой, в некоторых - в больницу и не смогут продолжить свой путь, отметил президент, чье выступление транслировалось телеканалом IRINN.

"Следуя рекомендации министерства здравоохранения, я также повторно советую дорогим иранцам: оставайтесь дома – пусть это будет лозунгом этого года", - сказал Роухани в ходе выступления.

Прежде власти Ирана неоднократно говорили, что не намерены вводить в городах карантин в связи с распространением коронавируса.

Ранее подобный контроль был установлен при въездах в города: власти ограничили перемещение лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае признаков этого заболевания человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал.

Впервые о коронавирусе власти Ирана сообщили 19 февраля. С этого времени коронавирус затронул все провинции страны, а число случаев заболевания, по последним данным, составляет 13938, из которых 724 со смертельным исходом. Почти 4,6 тысячи человек выздоровели.