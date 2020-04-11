Рухани подчеркнул важность обмена опытом по борьбе с коронавирусом

Президент Ирана Хасан Рухани провел переговоры с вице-президентом по науке и технике Сорена Саттари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Во время переговоров Рухани подчеркнул важность обмена опытом между всеми странами в сфере создания лекарств и медицинских средств для борьбы с коронавирусной инфекции", говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского президента.

Кроме того, президент Ирана выразил благодарность за эффективные усилия инновационных компаний в борьбе с пандемией коронавируса, поручив Саттари использовать опыт других стран в области создания лекарств и медицинских средств, эффективных в лечении коронавирусной инфекции.