Иран запустил в космос первый военный спутник Noor
Иран вывел в среду на орбиту свой первый военный спутник под названием Noor. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции.
По данным агентства Mehr, аппарат выведен на орбиту на высоту 425 км при помощи ракеты-носителя Qased. Другие подробности пока не приводятся, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Иран произвел 9 февраля запуск ракеты-носителя со спутником собственного производства Zafar, но тот не вышел на орбиту. Предполагалось, что объект будет выведен на высоту 530 км. После этого министр информационно-коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что в ближайшем будущем Тегеран попробует запустить новый спутник Zafar-2.
Лента новостей
В портал myGov интегрированы подтвержденные разрешения на деятельность в период карантина в Азербайджане
В Азербайджане за сутки за нарушение карантина к ответственности привлечены 1822 участника дорожного движения
Азербайджан предложил производителям нефти, не представленным в "OPEC +", также взять на себя обязательства
Президент Азербайджана и правительство показали пример, как быстро и эффективно отвечать на вызовы современности - российский эксперт
Турнава: Мы готовы предложить Грузию глобальным корпорациям в качестве альтернативной бизнес-платформы
Министры иностранных дел Азербайджана и Армении провели видеоконференцию с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Насиб Махамалиев: Государство оказывает серьезную поддержку пострадавшим от воздействия пандемии предпринимателям
Bakcell продолжает сотрудничать со "Службой ASAN" для обеспечения своевременных ответов на запросы граждан