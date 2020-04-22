Иран запустил в космос первый военный спутник Noor

Политика 22 апреля 2020 10:11 (UTC+04:00)
Иран запустил в космос первый военный спутник Noor

Иран вывел в среду на орбиту свой первый военный спутник под названием Noor. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции.

По данным агентства Mehr, аппарат выведен на орбиту на высоту 425 км при помощи ракеты-носителя Qased. Другие подробности пока не приводятся, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Иран произвел 9 февраля запуск ракеты-носителя со спутником собственного производства Zafar, но тот не вышел на орбиту. Предполагалось, что объект будет выведен на высоту 530 км. После этого министр информационно-коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что в ближайшем будущем Тегеран попробует запустить новый спутник Zafar-2.

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