В Иране заявили о готовности атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны
Вооруженные силы Ирана будут атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны. Об этом заявил в четверг командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы отдали распоряжение нашим ВМС. Если военное судно или подразделение США будет угрожать нашей безопасности, то оно будет атаковано", - приводит его словам агентство Tasnim.
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