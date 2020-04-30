Иран выразил готовность развивать медицинское сотрудничество с Туркменистаном

Посол Ирана в Туркменистане Голамаббас Арбабхалес объявил о готовности посольства Исламской Республики Иран в Ашхабаде расширить сотрудничество между двумя странами в области здравоохранения, лечения и медицины, передает Trend со ссылкой на IRNA.

При этом посол сказал, что в Туркменистане уже приняты хорошие меры и есть хорошая инфраструктура для развития общественного здравоохранения.

«К счастью, две соседние страны - Иран и Туркменистан - с общей границей протяженностью 1200 километров и четырьмя таможенными и пограничными пунктами, теперь имеют хорошие отношения», - отметил он.

«В настоящее время уровень отношений между Ираном и Туркменистаном в различных политических, экономических и культурных секторах является благоприятным, и поэтому крайне важно развитие этого сотрудничества в других и более новых секторах, таких как сотрудничество в области здравоохранения» - добавил он.

«Большой потенциал, возможности и медицинский опыт Ирана в регионе и мире привели к тому, что другие страны воспользовались этим потенциалом и установили свои медицинские и терапевтические связи с различными медицинскими отделами в нашей стране», - подчеркнул он.