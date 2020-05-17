МИД Ирана предостерег США от преследования танкеров, идущих в Венесуэлу

Заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

Кроме того, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

В нем он подчеркнул, что "США должны уважать международное право, в частности свободу судоходства".