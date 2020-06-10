Тегеран готов к обсуждению с Киевом компенсаций семьям погибших в ходе катастрофы самолета

Иранская сторона готова обсуждать с Украиной вопрос о компенсациях семьям погибших в результате крушения пассажирского самолета в Тегеране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил замглавы МИД Ирана Мохсен Бахарванд во время встречи с послом Украины в исламской республике Сергеем Бурдиляком.

"Замглавы МИД Ирана в ходе встречи подтвердил, что иранская сторона готова к переговорам с Украиной в любое время и любом месте для того, чтобы как можно быстрее решить вопрос о бортовых самописцах и выплате компенсаций семьям погибших", - говорится в сообщении пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.

Украина настаивает на том, чтобы Иран передал ей черные ящики самолета для расшифровки, а также на выплате компенсаций и установлении виновных в трагедии.