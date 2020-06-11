Визит главы МИД Ирана в Россию может состояться 16 июня

Визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Россию может состояться 16 июня. Об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На 16 июня прорабатывается визит в РФ главы внешнеполитического ведомства Ирана, прорабатываются переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым", - информировала дипломат.