Визит главы МИД Ирана в Россию может состояться 16 июня
Визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Россию может состояться 16 июня. Об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"На 16 июня прорабатывается визит в РФ главы внешнеполитического ведомства Ирана, прорабатываются переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым", - информировала дипломат.
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