Иран и Канада обсудили расследование сбитого Boeing 737

Политика 12 июня 2020 09:55 (UTC+04:00)
Иран и Канада обсудили расследование сбитого Boeing 737

Заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд и заместитель министра иностранных дел Канады Марта Морган в ходе телефонного разговора обсудили ход расследования крушения украинского самолета под Тегераном. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Во время телефонного разговора стороны подчеркнули необходимость ускорения расследования крушения украинского самолета и завершить дело прозрачным и справедливым образом", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Кроме того, дипломаты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. "Учитывая возобновление международных рейсов в ближайшем будущем, стороны подтвердили необходимость урегулирования вопросов, связанных с крушением украинского самолета", отмечается в сообщении.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

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