В Иране за сутки выявили 2410 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 184 955, летальных исходов — на 8730, зафиксированы 146748 случаев выздоровления. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"За последние сутки выявлены 2410 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 184 955 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки к сожалению умер 71 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 8730 человек.

По словам Лари, зафиксированы 146748 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.