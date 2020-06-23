Иран назвал злоупотребление механизмами ООН позором

Принятие двойных стандартов и злоупотребление механизмами ООН вызывает сожаление и является позором, сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ответ на одобрение резолюции прав человека против Ирана, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Мусави заявил, что принятие резолюции о положении прав человека на 43-й сессии Совета по правам человека, представленной Швецией при поддержке некоторых западных стран, было основано на выборочных, преднамеренных целях и является политическим", - говорится в релизе иранского МИД.

"К сожалению, политическое и инструментальное использование прав человека и применение двойных стандартов в этой области становятся обычным явлением", - сказал Мусави.

По его словам, реакция этих стран на репрессии против протестов в Соединенных Штатах является хорошим примером измерения и проверки правозащитных волнений этих стран.