США внесли в СБ ООН резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана

США представили на рассмотрение СБ ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник во всемирной организации, передает Trend.

"США внесли на рассмотрение членов СБ свой проект резолюции, - сообщил собеседник ТАСС. - Заседание Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения запланировано на 30 июня. Видимо, на нем в том числе будет обсуждаться представленный проект". "Однако дата голосования пока не определена", - подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров направил на имя генсека ООН, а также председателя Совета Безопасности письмо, в котором говорится об отсутствии объективных оснований для обсуждения в совете продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.