Иран сообщил ИМО о давлении США на экипажи иранских судов

Иран сообщил международным организациям, в частности Международной морской организации (ИМО) о давлении США на экипажи иранских судов, заявил замглавы организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"90 процентов внешней торговли страны осуществляется посредством морских перевозок", - сказал Эслами на церемонии по случаю международного дня моряка.

"За прошедший иранский календарный год (21 марта 2019 г. – 20 марта 2020 г.) в портах Ирана было осуществлено более 20 тыс. морских перевозок", - сказал он, отметив, что за данное время на морских судах в водах Ирана путешествовали около 16 млн человек.

Кроме того, он добавил, что грузооборот морских портов Ирана в прошлом году составил более 160 млн т.