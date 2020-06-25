Посол Ирана в Вене призвал устранить негативные последствия санкций в борьбе с наркотиками

Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади призвал к созданию правовой и практической основы для принятия немедленных мер по устранению негативных последствий санкций для стран в борьбе с преступностью, наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"С учетом характера и масштабов проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, в том числе в области наркотиков, терроризма и киберпреступности, управление ООН по наркотикам и преступности и члены Группы 77 должны работать совместно для формирования и реализации всеобъемлющего и единого подхода, чтобы поддерживать друг друга в решении текущих серьезных проблем", сказал Гариб-Абади на совместной встрече послов 77 развивающихся стран и Китая при участии исполнительного директорп Управления ООН по наркотикам и преступности.

Он заявил, что пандемия коронавируса может привести к росту нестабильности, бедности, преступности и неравенства в глобальном масштабе, подчеркнув необходимость самопожертвования и единства для преодоления кризиса.