Постпред Ирана при ООН прокомментировал проект резолюции США

Положения резолюции, предоставленной США в Совбезе ООН о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану противоречит резолюции 2231, и является катастрофической ошибкой для Совета Безопасности, считает постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил запустить механизм возвращения всех санкций против Ирана, если Совбез ООН не примет резолюцию, представленную США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.

"Как и многие другие, мы считаем, что Соединенные Штаты не имеют законного права запустить механизм возвращения всех санкций против Ирана", сказал Тахт-Раванчи.

Исламская Республика Иран, наряду с P5 + 1 и Европейским союзом, достигла в 2015 году соглашения под названием Borjam, которое положило конец фиктивному кризису вокруг ядерной программы Ирана. Отменены санкции в отношении Ирана.