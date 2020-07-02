Захарова: Причин ставить вопрос о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана нет

Россия считает необоснованным предложение США поставить в СБ ООН вопрос о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Объективные причины для постановки данного вопроса в Совете Безопасности ООН отсутствуют, - сказала она.