Сирия и Иран подписали соглашение о военном сотрудничестве

Сирия и Иран подписали в среду всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве в военной области. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, министр обороны Сирии корпусный генерал Али Абдалла Айюб и начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери подписали "всеобъемлющий договор о военном сотрудничестве". Соглашение, в частности, предусматривает укрепление связей в военной области, в сфере безопасности и усиление постоянной координации между сторонами.