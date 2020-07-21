Посол Ирана заявил о заинтересованности Тегерана в новых российских вооружениях
Иран проявляет интерес к новым российским вооружениям для укрепления национальной обороноспособности. Об этом заявил посол исламской республики Казем Джалали в интервью газете "Коммерсантъ", передает Trend со ссылкой на ТАСС,
"Естественно, это так", - сказал он, отвечая на вопрос о том, заинтересован ли Тегеран в новых российских вооружениях.
"Мы будем проводить консультации с Россией по поводу того, что нам необходимо для укрепления нашей обороноспособности. Российское правительство и российский народ были и остаются рядом с нами в трудные минуты. В этом плане для нас Россия - приоритетный партнер", - добавил дипломат.
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