Премьер-министр Ирака посетит Иран
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи 21 июля совершит официальный визит в Тегеран, где обсудит с руководством Ирана актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом сообщил заместитель начальника штаба по связям и информации президента Ирана Алиреза Моэзи.
"Премьер-министр Ирака проведет переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани", сказал Моези.
По его словам, аль-Каземи также проведет отдельные встречи с Верховным лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи, и спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.
Он добавил, что иракская делегация также проведет переговоры с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири.
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