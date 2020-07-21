Премьер-министр Ирака посетит Иран

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи 21 июля совершит официальный визит в Тегеран, где обсудит с руководством Ирана актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом сообщил заместитель начальника штаба по связям и информации президента Ирана Алиреза Моэзи.

"Премьер-министр Ирака проведет переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани", сказал Моези.

По его словам, аль-Каземи также проведет отдельные встречи с Верховным лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи, и спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Он добавил, что иракская делегация также проведет переговоры с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири.