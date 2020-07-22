Зариф: соглашение о двусторонних отношениях между Ираном и Россией будет продлено еще на 5 лет

Россия и Иран договорились актуализировать заключенный в 2001 году Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между странами.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, заявил во вторник журналистам глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"У нас есть двусторонний договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, который подписан в 2001 году, скоро ему исполнится 20 лет. И автоматически этот договор будет продлен на следующие пять лет. Мы договорились о том, что мы одновременно <...> будем прикладывать усилия к тому, чтобы актуализировать [его], составить договор современный, который будет соответствовать нынешней ситуации", - сказал он.

Министр иностранных дел России также заявил, что отношения между Ираном и Россией растут.

«У нас хорошее сотрудничество, и в экономической сфере реализуются хорошие программы, и мы надеемся, что заседание Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Ираном и Россией состоится осенью следующего года в России», - заключил глава МИД России.