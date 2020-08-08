Мусави: Иран не видит разницы между Хуком и Абрамсом
Иран не видит разницы между бывшим специальным представителем США по Ирану Брайаном Хуком и новым спецпредставителем по Ирану Эллиотом Абрамсом, сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
6 августа стала известно, что специальный представитель США по Ирану Брайан Хук покинет свой пост.
Эллиотт Абрамс займет должность спецпредставителя по Ирану в дополнение к своим обязанностям специального представителя по Венесуэле.
"Нет никакой разницы между Джоном Болтоном, Брайаном Хуком или Эллиотом Абрамсом. Когда речь идет о политике США в отношении Ирана, то американские власти откусили больше, чем они могут прожевать", - заявил Мусави, комментируя уход спецпредставителя США по Ирану в отставку.
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