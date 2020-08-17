Лавров и Помпео обсудили по телефону инициативу Путина о саммите по Ирану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили по телефону инициативу президента РФ Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана по безопасности в зоне Персидского залива. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по предложению президента Российской Федерации Владимира Путина о том, чтобы в связи с обострением дискуссий по иранскому вопросу провести встречу лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для поиска путей обеспечения надежной безопасности в зоне Персидского залива с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон", - указали в министерстве.

В МИД также отметили, что в ходе беседы с российской стороны была подтверждена полная поддержка резолюции Совбеза ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

"Лавров подчеркнул, что заключение этой договоренности в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, направленным на укрепление режима нераспространения ядерного оружия и региональной безопасности в регионе Ближнего Востока", - говорится в документе.

Также, как отмечается в сообщении, Лавров и Помпео обсудили график двусторонних контактов на ближайшую перспективу. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.