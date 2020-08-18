МИД Ирана призвал США положить конец своему присутствию в Афганистане
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал Соединенные Штаты быть ответственнее и как можно скорее положить конец своему присутствию в Афганистане, передает Trend со ссылкой на İRNA.
"Соединенные Штаты попали в болото в Афганистане, и кровь американских солдат проливается за тысячи миль от их родины из-за неправильной политики правителей Белого дома", - сказал Саид Хатибзаде в ответ на широко распространенное в некоторых американских СМИ обвинение в том, что другие страны платили талибам за убийство американских солдат в Афганистане.
"Правительство США, у которого нет ответа перед семьями своих солдат, погибших в Афганистане, пытается скрыть свой просчет в стране", - добавил он.
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