МИД Ирана призвал США положить конец своему присутствию в Афганистане

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал Соединенные Штаты быть ответственнее и как можно скорее положить конец своему присутствию в Афганистане, передает Trend со ссылкой на İRNA.

"Соединенные Штаты попали в болото в Афганистане, и кровь американских солдат проливается за тысячи миль от их родины из-за неправильной политики правителей Белого дома", - сказал Саид Хатибзаде в ответ на широко распространенное в некоторых американских СМИ обвинение в том, что другие страны платили талибам за убийство американских солдат в Афганистане.

"Правительство США, у которого нет ответа перед семьями своих солдат, погибших в Афганистане, пытается скрыть свой просчет в стране", - добавил он.