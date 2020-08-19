Иран готов помочь Афганистану в мирном процессе
Главы МИД Ирана и Афганистана Мохаммад Джавад Зариф и Мохаммад Ханиф Атмар в среду обсудили двусторонние вопросы, мирный процесс и межафганские переговоры, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Стороны по телефону обсудили актуальные вопросы, как мирный процесс в Афганистане, необходимость межафганских переговоров без иностранного вмешательства и сохранение достижения за последние 18 лет.
Зариф и Атмар также обменялись мнениями о завершении всеобъемлющего двустороннего договора между Ираном и Афганистаном
Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
В экзаменах в рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане участвуют более 2700 человек
Депутат Севиль Микаилова рассказала в интервью турецкому телеканалу 24 TV о том, что лицемерная политика Пашиняна по Карабаху является реальным препятствием мирному процессу (ВИДЕО)
Представлен первый трейлер фильма Хилала Байдарова, включенного в программу Венецианского кинофестиваля (ВИДЕО)
Впервые в регионе PASHA Bank внедрил новейшее программное обеспечение по противодействию отмыванию денег NICE Actimize