Иран готов помочь Афганистану в мирном процессе

Главы МИД Ирана и Афганистана Мохаммад Джавад Зариф и Мохаммад Ханиф Атмар в среду обсудили двусторонние вопросы, мирный процесс и межафганские переговоры, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Стороны по телефону обсудили актуальные вопросы, как мирный процесс в Афганистане, необходимость межафганских переговоров без иностранного вмешательства и сохранение достижения за последние 18 лет.

Зариф и Атмар также обменялись мнениями о завершении всеобъемлющего двустороннего договора между Ираном и Афганистаном