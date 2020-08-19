Генсек ООН и госсекретарь США проведут 20 августа встречу по Ирану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и госсекретарь Майкл Помпео обсудят в четверг намерение США вернуть санкции в отношении Ирана. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "встреча пройдет в четверг днем в личной резиденции генерального секретаря".

Как сообщили ТАСС дипломатические источники, переговоры будут касаться намерения Вашингтона запустить процедуру возвращения санкций ООН в отношении Ирана.

Представитель генсека, отвечая на вопрос о праве США начинать подобную процедуру, несмотря на выход из иранской ядерной сделки, отметил, что решение о законности запроса США должны принимать страны-члены ООН, а не генсек.

"Это является решением и темой для комментариев государств-членов [ООН]", - сказал он.