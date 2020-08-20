Глава МИД Ирака подчеркнул тесные связи с Ираном

Ирано-иракские связи опираются на древнюю историю, общую культуру, сказал глава МИД Ирака Фуад Хусейн, заявив, что Багдад намерен развивать торгово-экономические отношения с Тегераном, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Иран — соседняя страна для Ирака, поэтому между Ираном и Ираком существуют географические, исторические, культурные и экономические связи", сказал Фуад Хусейн на пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.

"Внешняя политика, и в целом политика Ирака, исходит из интересов этой страны. Мы хотим хороших отношений с нашими соседями. Никто не вмешивается в дела Ирака, и любые решения и дела в Ираке будут приниматься иракцами", сказал он.

"В первую очередь мы говорим об иракской политике, я здесь не для того, чтобы комментировать американскую политику. Мы также рассматриваем Соединенные Штаты как союзника и продолжим защищать и укреплять эти отношения", добавил он.