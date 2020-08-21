Посол Ирана и замглавы МИД РФ обсудили двустороннего сотрудничества
Посол Ирана в Москве и замглавы МИД РФ обсудили по телефону основные направления двустороннего сотрудничества, передает Trend со ссылкой на İRNA.
"21 августа состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали", - говорится в сообщении.
В ходе беседы предметно обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено практическому взаимодействию по проблематике противодействия коронавирусной пандемии.
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