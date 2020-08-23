Российско-иранское сотрудничество в военной сфере развиваются динамично

Министр обороны Ирана Амир Хатами высоко оценил уровень российско-иранского сотрудничества в военной сфере, заявив, что сотрудничество между двумя странами динамично развиваются, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Министр обороны Ирана во главе военной делегации 22 августа прибыл в Россию с визитом, где встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также с другими должностными лицами. Он намерен посетить военно-технический форум "Армия-2020". Форум пройдет с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

"В ходе поездки мы посетим военно-технический форум "Армия-2020", ознакомимся с последними достижениями Российской Федерации в области высоких военных технологий, а также обсудим ряд актуальных вопросов двустороннего и регионального сотрудничества в военной сфере", - сказал Хаматми журналистам в ходе визита в Москву.

Он также отметил, что российско-иранское сотрудничество в области в области высоких военных технологий находится на достаточно высоком уровне.