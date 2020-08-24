Названа дата проведения президентских выборов в Иране
Очередные президентские выборы в Иране назначены на 18 июня 2021 года. Об этом заявил заместитель главы министерства внутренних дел страны Джамаль Орф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"После согласования с Советом стражей конституции Ирана, [принято решение] провести выборов 18 июня 2021 года", - цитирует его слова в понедельник агентство ISNA.
В воскресенье Орф заявил, что начало избирательного процесса запланировано на февраль - март 2021 года.
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