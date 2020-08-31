Рухани пригласил короля Малайзии посетить Иран

Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник пригласил короля Малайзии султана Абдуллы Риайятуддина Аль-Мустафы Биллаха посетить Исламскую Республику, поздравив его с днем независимости страны, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Рухани в своей поздравительной телеграмме королю Малайзии высоко оценил общую позицию двух стран по противостоянию кризисам исламского мира. "Исламская Республика Иран считает диалог и конструктивное взаимоотношение между мусульманскими странами единственным путем для разрешения проблем", отметил иранский президент.

"Я хотел бы пригласить вас посетить Иран для обмена мнениями по вопросам исламского мира и инициатив Исламской Республики в целях укрепления мира, стабильности и дальнейшего развития двусторонних отношений с Малайзией", подчеркнул Рухани.

Он также выразил надежду на расширение политических, экономических, культурных и международных отношений между Ираном и Малайзией.