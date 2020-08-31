Развитие стратегических отношений с соседями — один из приоритетов Ирана

Одним из приоритетов Исламской Республики Иран являются развитие стратегических отношений с соседями. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Рухани.

Президент Рухани подчеркнул, что исторические и культурные связи стран региона являются прочной основой для развития и продвижения сотрудничества с соседними странами и, следовательно, обеспечения общих интересов наций и правительств региона.

По его словам, укрепление и расширение торгово-экономического сотрудничества с соседними странами может сыграть решающую роль в преодолении проблем. При этом он призвал все министерства прилагать все усилия для расширения данных отношений.

"Мы должны искренне работать со всеми нашими братьями в регионе и соседями Ирана для развития всего региона. Сплоченная и общая экономика в регионе поможет обеспечить мир и безопасность", - указал президент.