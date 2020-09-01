Министр иностранных дел Швейцарии посетит Иран

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис посетит Иран, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Посольство Швейцарии в Тегеране во вторник опубликовало в Твиттере, что Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис посетит страну с 5 по 7 сентября, чтобы отметить 100-летие дипломатического присутствия Швейцарии в Иране.