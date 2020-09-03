Дальность действия иранских РЛС достигает 3 тыс. км

Сегодня дальность обнаружения воздушных целей иранских радиолокационных станций превышает 3000 км. Об этом заявил в среду глава администрации верховного главнокомандующего ВС ИРИ бригадный генерал Мохаммад Ширази, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Во время ирано-иракской войны мы мечтали иметь РЛС, которая могла бы обнаружить воздушные цели до 25 километров, но сегодня у нас есть РЛС с дальностью действия 3000 км", сказал Ширази.

В среду он встретился с персоналами «Группы быстрого реагирования имени Имама Али» по случаю дня национального Дня ПВО в Иране.

31 августа в Иране отмечается национальный День противовоздушной обороны.