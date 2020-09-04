Министр иностранных дел Швейцарии посетит Иран в следующий понедельник
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в следующий понедельник встретит своего швейцарского коллегу Иньяцио Кассиса. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде.
«Зариф встретит министра иностранных дел Швейцарии Кассиса и сопровождающую его делегацию в Тегеране в понедельник, 7 сентября», - написал Хатибзаде в Twitter.
Двусторонние отношения, региональные события и международные вопросы являются важными темами переговоров двух сторон.
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