Глава МИД Швейцарии прибудет с визитом в Иран

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис прибудет в Иран в субботу, он совершит однодневный визит в Исфахан, рассказал журналистам официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Глава МИД Швейцарии в субботу осуществит короткий визит в Исфахан. В воскресенье он отправится в Тегеран, где примет участие в заседании по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами" - сказал Хатибзаде.

"Встречи министра иностранных дел Швейцарии с президентом Ирана Хасаном Рухани, министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и рядом других высокопоставленных лиц страны состоятся в воскресенье и понедельник", - добавил он.

По его словам, стороны планируют обсудить актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также швейцарский финансовый механизм для расчетов с Ираном.