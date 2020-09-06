Хатами провел переговоры с министром обороны Индии
Глава Иранского Минобороны Амир Хатами провел встречу в Тегеране с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщили в воскресенье в Минобороны Ирана.
"Во время встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, глобальной и региональной повестки", - говорится в сообщении.
Это стал первый визит высокопоставленного индийского чиновника в Иран после вспышки пандемии коронавируса (COVID-19).
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