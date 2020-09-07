Ирано-швейцарские отношения на протяжении 100 лет развивались на основе взаимного уважения

Глава Министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в воскресенье заявил, что Иран и Швейцария на протяжении 100 лет укрепляют отношения на основе взаимного уважения, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"В течение последних 40 лет Швейцария представляет интересы США в Иране и передавала сообщения быстро и надежно" сказал Кассис на церемонии по случаю 100-летней годовщины установления дипломатических отношений между Тегераном и Берном.

"Хочу выразить искреннюю признательность» за оказанное Швейцарии доверие" отметил он.

"Мне приятно отметить 100-летие дипломатического присутствия Швейцарии в Иране, а фотографии, представленные здесь, свидетельствуют об истории дружбы между двумя странами", сказал министр.

Он добавил, что обмен знаниями играет большую роль в двусторонних отношениях, добавив, что многие иранские студенты, которые едут в Швейцарию на учебу, и швейцарские студенты приезжают в Иран, являются свидетелями этого факта.

Он назвал образование, культуру, добрые услуги, помощь при стихийных бедствиях и права человека пятью столпами 100-летних отношений между двумя странами, отметив, что эти столпы не могут продолжать существовать без непрерывного диалога.