Глава МИД Швейцарии встретился с Мохаммадом Джавадом Зарифом

В понедельник утром министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Сегодня утром министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провели встречу.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии встретился со спикером иранского парламента Мохаммадом Бакером Калибафом и принял участие в праздновании 100-летия отношений между Ираном и Швейцарией.

Кассис отправился в Исфахан в первый день своей поездки в Иран, а также посетил некоторые исторические районы города.