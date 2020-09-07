Глава МИД Швейцарии встретился с Мохаммадом Джавадом Зарифом
В понедельник утром министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Сегодня утром министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провели встречу.
Ранее министр иностранных дел Швейцарии встретился со спикером иранского парламента Мохаммадом Бакером Калибафом и принял участие в праздновании 100-летия отношений между Ираном и Швейцарией.
Кассис отправился в Исфахан в первый день своей поездки в Иран, а также посетил некоторые исторические районы города.
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